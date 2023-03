"This is fine" : d'où viennent ces vidéos de Français attablés, comme si de rien n'était, près d'incendies ?

Contacté par TF1info, le bar Saint-Aubin confirme que ces images ont filmées depuis sa terrasse, par un autre client. "Ce n’était d’ailleurs pas les seuls à boire un verre de fin. On a quand même essayé de retrouver une vie plus calme après les événements", confie le gérant qui a eu connaissance de cette vidéo. "La vie continue, c’est le paradoxe français ; c’est la révolution et on sirote son verre de vin à l’heure de l’apéro." La scène s’est déroulée dans la soirée du jeudi 23 mars, alors que des poubelles ont été incendiées près de l’université de Bordeaux, bloquée par des étudiants et située sur la place de la Victoire.