VIDÉO - Réforme des retraites : ce patron fait grève pour la première fois

Ces patrons d'entreprise, qui ne sont pas syndiqués, veulent montrer que dans le secteur privé aussi, on s'oppose à cette réforme. "Je n'imagine vraiment pas travailler jusqu'à 64 ans. Pour moi, c'est inconcevable et encore, je pense que je fais partie des gens qui ont la chance de ne pas avoir un métier physique et ne pas me casser le dos au travail", s'agace Arnaud. Les deux hommes comptent poursuivre la mobilisation et espèrent être suivis par d'autres salariés pour se faire entendre.

"J'aimerais que les patrons et que beaucoup plus de sociétés dans le privé autorisent leurs salariés à manifester, parce que souvent, c'est mal vu de manifester dans le privé", déplore Fabian Giza. À Toulouse, par exemple, tous n'ont pas pu participer à la mobilisation. C'est le cas d'Eric qui vend des fruits et légumes sur le marché. Le primeur a commencé à travailler à 19 ans et aimerait se battre pour la retraite, mais financièrement, perdre une journée de travail est impossible pour lui. "La marchandise est trop chère, nous sommes un marché populaire et nos marges sont très petites. On ne vend plus les quantités qu'on vendait avant et la moindre recette est importante pour nous", explique-t-il.