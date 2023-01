REPORTAGE - "On veut protéger notre outil de travail" : à Rennes, les commerçants se barricadent avant les manifestations

Quelques heures avant le passage de la manifestation, Jean-Pierre Tonney, gérant d'une agence d'emploi, barricade son commerce. Une première pour lui, car le cortège ne passe normalement pas par sa rue, mais il préfère anticiper d'éventuels débordements. "On veut protéger notre outil de travail. On est cinq à travailler dans l'agence, et on ne veut pas que ça s'arrête du jour au lendemain", explique-t-il dans le reportage en tête de cet article.

Même inquiétude chez Ghislain Duré, patron du restaurant "Le Béret". Il a eu pour consigne de ne pas sortir sa terrasse ce mardi. "La police est venue me voir vendredi dernier pour me prévenir. On est inquiets", confie-t-il. Mais quand certains commercent craignent les manifestations, d'autres en profite. Dans la pâtisserie B'Kery, les jours de mobilisation, sont des jours de grosse activité. "Je crois qu'on attend 15 ou 20.000 personnes dans le cortège aujourd'hui, donc c'est sûr que ça amène toujours de la clientèle", se réjouit Francis, le gérant de la pâtisserie.