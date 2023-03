Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 23 mars

▶️ Réforme des retraites : manifestations sous tension en France

Des violences ont éclaté en France en marge des manifestations contre la réforme des retraites, ce jeudi 23 mars. À Paris, plusieurs centaines d'éléments radicaux vêtus de noir ont brisé des vitrines et du mobilier urbain. Dans la ville de Lorient (Morbihan), des individus violents ont pris le commissariat pour cible. Plus largement, d'après les chiffres des syndicats comme ceux des autorités, les manifestants contre la réforme des retraites étaient nettement plus nombreux pour la neuvième journée de mobilisation.

▶️ Incertitudes sur le dîner de Charles III à Versailles

L’inquiétude grandit à trois jours du début de la visite officielle du roi Charles III en France. Jusqu’à nouvel ordre, le souverain et son épouse Camilla doivent se poser dimanche soir à Orly et prendre leurs quartiers à l’Ambassade de Grande-Bretagne pour un séjour réglé au millimètre. Si l'hypothèse d'une annulation ou d'un report est exclue pour le moment, le contexte politique et social lié à la réforme des retraites pourrait compromettre le programme des festivités.

▶️ Lille : deux enquêtes ouvertes après la mort d'un élève pendant une épreuve du bac

Mardi 21 mars, un adolescent de 19 ans qui passait une épreuve de spécialité du baccalauréat au lycée Gaston-Berger à Lille (Nord) où il était scolarisé en classe de terminale STMG s'est effondré sur le sol sous les yeux de ses camarades et des surveillants. Atteint de problèmes cardiaques, il a d'abord été placé en position latérale de sécurité avant d'être pris en charge par les secours et conduit au Centre Hospitalier de Lille où son décès a été constaté peu après. Deux enquêtes, judiciaire et administrative, ont été ouvertes.