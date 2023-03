VIDÉO - Accusés d'avoir bloqué les secours à Sainte-Soline, les gendarmes se défendent sur LCI

Les forces de l'ordre mises en cause. Au lendemain des violentes échauffourées qui ont éclaté, samedi 25 mars, aux abords de la mégabassine de Sainte-Soline, la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) pointe l'action des gendarmes sur le site. D'après elle, "plusieurs cas d'entraves par les forces de l'ordre à l'intervention des secours" ont notamment été repérés, dont un dans une zone "totalement calme depuis plusieurs dizaines de minutes". En particulier pour le manifestant entre la vie et la mort qui, selon les organisateurs, n'aurait pas été héliporté avant plus de trois heures.