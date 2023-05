Fête du travail ou fête des travailleurs ? Ce que l'on célèbre vraiment le 1er mai

Pas en reste, les députés de Renaissance ont souhaité redire en ce 1er mai leur "attachement à ces valeurs fondamentales que sont le travail et la solidarité". Ce qui n’a pas manqué de faire réagir La France Insoumise, comme Raquel Garrido : "Est-ce par ignorance ou sciemment que les députés Renaissance utilisent l’expression pétainiste ‘Fête du Travail’ plutôt que ‘Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs’ ?"

À la faveur de ces protestations, une archive d’Emmanuel Macron de 2019 a également circulé, lorsque ce dernier renvoyait à "la fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent, parce qu’ils produisent, parce qu’ils forment, parce qu’ils savent que par le travail, nous construisons l’avenir". Certains élus et historiens accusent alors le président de reprendre l’appellation pétainiste de ce jour férié et non pas son intitulé officiel.