VIDÉO - Manifestations du 19 janvier contre la réforme des retraites : des cortèges très fournis et moins de grévistes

Dans les deux cas, c’est beaucoup plus qu’en 2019 lors des manifestations contre la retraite à points. L’autre image marquante, c’est l’intersyndicale au grand complet. La CGT et la CFDT ensemble : du jamais vu depuis douze ans. "C’est une première étape, on va voir comment réagit le gouvernement", a déclaré Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

Les partis politiques de gauche étaient aussi unis contre la réforme. "C’est une manif’ énorme qui remplit ses objectifs. La balle est dans le camp du président de la République", a affirmé Fabien Roussel.