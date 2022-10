Manifestations : une mobilisation en demi-teinte

Une journée de grève tous secteurs réunis pour dénoncer aussi les réquisitions qui ont eu lieu dans les raffineries ces derniers jours. Une mobilisation que certains espéraient plus importante. Parole contre parole habituelle mardi soir, à Paris, ils étaient 13 000 selon la police, 70 000 selon la CGT. Certaines organisations avaient pourtant annoncé la grève générale. Mais dans les faits, elle a été, par exemple, très peu suivi dans l'Éducation nationale, moins de 6 % de grévistes contre 11 % fin septembre. "On ne peut pas rester sourd à ce cri qui s'exprime en France de la part d'homme et de femmes qui après 10, 15 ans d'ancienneté, surtout avec des salaires de 1 500, 1 600 balles", affirme Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste.