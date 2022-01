Manifs anti-pass : un nouvel élu agressé

"Ça a duré une grosse demi-heure et cette demi-heure nous a paru très longue", confie Romain Grau. Le député se dit choqué et raconte son exfiltration par un voisin qui va lui ouvrir sa porte. Sur Twitter, les messages de soutien des membres du gouvernement ont vite afflué. Depuis des mois, les violences contre les élus n'ont cessé d'augmenter : près de 1 200 ont été pris pour cible l'an dernier. Le député Romain Grau a déposé plainte et la préfecture a déclaré que tout serait engagé pour identifier les agresseurs.