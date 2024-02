VIDÉO - Manouchian au Panthéon : au Mont-Valérien, une veillée d'âmes pour le résistant et les siens

Des centaines de personnes se sont réunies mardi soir au Mont-Valérien. Ce lieu près de Paris est le principal lieu d’exécution en France de résistants et d’otages fusillés par l’armée allemande. Elles ont rendu hommage au résistant Missak Manouchian et à ses compagnons à la veille de sa panthéonisation.

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies mardi soir au Mont-Valérien, près de Paris, pour un hommage au résistant Missak Manouchian et à ses compagnons, français et étrangers, sur les lieux de leur fusillade par l'occupant allemand, 80 ans plus tôt. "Cette veillée apporte ce que notre jeunesse a besoin de voir : des gens courageux qui ont épousé la France et se sont battus pour la liberté", a déclaré devant l'imposant mémorial de la France combattante Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des Anciens combattants.

Parmi les participants à la veillée figuraient plusieurs membres du gouvernement, des élus, le chef d'état-major des Armées, des responsables politiques communistes ainsi que des familles de résistants. Le cercueil de Manouchian, accompagné de photos de tous les membres de son groupe de résistants étrangers des Francs-tireurs et partisans - main d'œuvre immigrée (FTP-MOI), a emprunté le même chemin que les fusillés du 21 février 1944. Ce jour-là, Manouchian, apatride et communiste, et 22 de ses compagnons d'armes avaient été exécutés par les Allemands dans une clairière sur le mont Valérien, en banlieue ouest de Paris.

Panthéonisation ce mercredi

Cette cérémonie a précédé l'entrée au Panthéon de Manouchian, qui affirmait quelques heures avant sa mort ne ressentir "aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit". Il sera accompagné de son épouse Mélinée, également résistante et décédée en 1989, avec laquelle il reste ainsi uni dans la mort.

Entreront aussi de façon symbolique, avec une inscription de leur nom, ses "camarades de combat et de résistance" polonais, hongrois, italiens, espagnols, roumains ou français, certains juifs.

Le RN "inspiré" de ne pas assister à la panthéonisation

D'autres cérémonies d'entrée au Panthéon ont été par le passé précédées d'une veillée, notamment pour Jean Moulin, au mémorial des martyrs de la déportation, ou encore Maurice Genevoix, aux Éparges, hauts lieux de la Première Guerre mondiale, puis à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm.

Mais aucune figure de la résistance communiste, et a fortiori aucun résistant étranger, n'avait eu droit jusqu'ici à l'honneur de la panthéonisation, contrairement à la résistance gaulliste, avec la panthéonisation dès 1964 de Jean Moulin.

Le président français Emmanuel Macron a estimé que les parlementaires du Rassemblement national (RN, extrême-droite) seraient "inspirés" de ne pas assister à la panthéonisation, même s'ils y sont invités selon l'usage républicain.