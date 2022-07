Manque de moniteurs, les colonies s'organisent

Au centre aéré d'Arry (Moselle), cette animation cirque est une première. Elle remplace une sortie en extérieur. L'activité est devenue trop coûteuse, mais surtout en raison du manque d'animateurs. "On a de plus en plus de centres aérés qui nous appellent pour faire des activités, et nous, on s'adapte aussi", confie l'animateur David Jacquet.