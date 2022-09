VIDÉO - Marabouts, voyants, médiums... les sciences occultes rapportent gros

Un marché en pleine explosion. Mises en lumière par la récente (et toujours en cours) affaire Pogba - Paul a récemment reconnu y avoir eu recours mais seulement pour se prémunir contre les blessures -, les pratiques occultes sont de plus en plus appréciées par les Français. TF1 a mené l'enquête auprès de différents acteurs du milieu.

Poupées vaudoues, pattes de biche, ambiance mystique... pour cette sorcière, jeter des sorts est une pratique somme toute banale et même très demandée. Des journalistes sont allés à sa rencontre avec une demande bien précise : jeter un sort à un coéquipier. "Totalement (je peux le faire)", sourit Danaé Voyance. "On représente le joueur par cette poupée. Je vais la piquer et c'est vous qui allez me faire les demandes : 'je ne veux plus qu'il joue', 'je ne veux plus qu'il soit avec moi', 'je veux qu'il soit éliminé de l'équipe'...", explique-t-elle. "Au bout de huit jours, on aura un résultat."