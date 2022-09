Marabouts, voyants, médiums : les sciences occultes rapportent gros

Poupée vaudou, patte de biche, ambiance mystique... Pour cette sorcière, jeter des sorts est une pratique sans doute banale et même très demandée. Nous venons la voir avec une demande bien précise : est-ce possible de jeter un sort à un coéquipier de football ? Sa réponse est affirmative : "Mais, totalement. On représente cette poupée par le joueur X. Moi, je vais la piquer. C'est vous qui allez me faire la demande... Et au bout de huit jours, on aura un résultat".