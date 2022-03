Marc Fichel, vendeur de patates à Rungis… et chanteur

Le jour est loin d’être levé. Marc Fichel est debout depuis trois heures du matin. Ces nuits, le chanteur les passe à Rungis. Il est chargé de vendre des légumes à des pays étrangers. Un mode de vie à contre-courant et un sourire ainsi qu’une gouaille qui ne le quittent jamais. "La fatigue, on ne la sent plus quand on est passionné. J’aime ce que je vends et je ne pourrais pas vendre des meubles", confie-t-il.