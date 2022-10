Marchés : la galère pour les commerçants

Freddy Flament n'est pas serein. Au volant de son camion de boucherie ambulante, il a peur de manquer de carburant. Pourtant, il doit bien livrer ses 600 clients hebdomadaires. Mais à cause des pénuries, il n'utilise qu'un seul camion au lieu de deux habituellement. "Ce qui fait qu'on finit plus tard. Mais au moins, on arrive à garder un camion avec du gasoil à la maison au cas où on ne pourrait plus en trouver du tout", déclare-t-il.