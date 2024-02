Mariage homosexuel légalisé en Grèce : quels sont les pays de l'UE qui ne l'ont pas encore fait ?

La Grèce a légalisé le mariage homosexuel, devenant le 16e pays de l'Union européenne à le faire. Au sein de l'Union, certains États sont encore récalcitrants à faire évoluer leur législation à ce sujet. L'union civile pour les personnes de même sexe est néanmoins acquise dans presque tous les pays membres.

Le mariage pour tous continue de progresser. Alors que l'Union européenne a peu de compétences en matière de politique sociétale, ses États membres furent souvent précurseurs sur la protection des droits des personnes LGBT+ par rapport au reste du monde. Les Pays-Bas furent ainsi le premier pays de l'UE et du monde à autoriser le mariage pour tous, à partir de 2001. À l'heure où la Grèce vient de légaliser le mariage homosexuel, retour sur l'évolution de ce droit en Europe.

Un mariage interdit dans la Constitution pour certains États

Une fois que la loi sera promulguée, la Grèce deviendra le 16e pays de l'Union européenne à légaliser le mariage homosexuel. Les autres sont donc les Pays-Bas, suivis de la Belgique (2003), de l’Espagne (2005) et de la Suède (2009). Dans les années 2010, cette avancée législative s'accélère un peu avec le Portugal (2010), le Danemark (2012), la France (2013), le Luxembourg (2015), l’Irlande (2015), Malte (2017), l’Allemagne (2017), la Finlande (2017) et l'Autriche, en 2019. Depuis, la Slovénie a légiféré en ce sens, en 2022, suivi de l'Estonie, où le mariage homosexuel est légal depuis le début de cette année 2024.

Onze pays interdisent donc toujours le mariage homosexuel au sein de l'Union européenne. C'est le cas dans les deux pays baltes que sont la Lettonie et la Lituanie, comme en Europe centrale, en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie et en Bulgarie. En Italie, à Chypre, en Croatie, en Hongrie et en République tchèque, le mariage pour les personnes de même sexe est aussi interdit, mais une union civile est autorisée.

L'avancée de ce droit est d'autant plus compliquée en Bulgarie, en Croatie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, que le mariage pour les couples de même sexe est explicitement interdit dans les textes constitutionnels de ces pays. La Bulgarie et la Lettonie peuvent néanmoins reconnaitre les mariages homosexuels qui ont eu lieu en dehors de leur territoire.

Hors Union européenne, mais toujours en Europe, la Suisse a autorisé le mariage homosexuel par référendum le 26 septembre 2021, et l'État d'Andorre, en 2023. Auparavant, la Norvège (2008), l’Islande (2010) et le Royaume-Uni (2013) ont également légalisé le mariage pour tous. En tout, dans le monde, 37 pays, avec la Grèce, autorisent les personnes homosexuelles à se marier. 21 de ces pays se trouvent en Europe.