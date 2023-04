Mariage pour tous : retour en chiffres sur la loi adoptée il y a 10 ans

Plus de 70.000 mariages entre personnes de même sexe ont été célébrés depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2013, d'après l'Insee. L'an dernier, environ 7.000 couples de même sexe se sont dit "oui", un nombre moyen, sur un total de 244.000 mariages. L'année 2020 a été celle où le plus faible nombre de mariages entre personnes de même sexe a été enregistré (environ 4600), en raison de la pandémie de Covid-19. L'année 2014 est celle qui en comptabilise le plus : plus de 10.500 unions ont eu lieu. Lors de ces dix dernières années, plus de 93.000 pacs entre personnes de même sexe ont également été célébrés. En ce qui concerne les divorces, l'Insee ne dispose pas de statistiques actualisées.