Mariages : l'âge moyen auquel les Français se disent "oui" continue de reculer

En 2023, 242.000 mariages ont été célébrés en France, selon une étude de l'Insee publiée ce mardi. Et l'âge moyen des mariés continue d'augmenter. On fait le point sur ces nouvelles données.

C'est un fait : les couples mettent de plus en plus de temps à se dire "oui". D'après les statistiques de l'Insee, publiées ce mardi, l’âge moyen des mariés, pour les couples de sexe différent, était de 37,3 ans pour les femmes et 39,8 ans pour les hommes en 2022. Les femmes se marient donc plus tôt. Elles sont par exemple 35% à avoir moins de 30 ans à leur mariage, contre 26% chez les hommes.

Dix ans plus tôt, en 2012, les femmes se mariaient à 34 ans en moyenne et les hommes à 36,7 ans. L’âge moyen des mariés a ainsi augmenté en dix ans d’un peu plus de trois ans pour les femmes comme pour les hommes. Pour les primo mariés, l’âge moyen au mariage est, en 2022, de 34,7 ans pour les femmes et de 36,6 ans pour les hommes. En 2012, il était de 31,3 ans pour les femmes et de 33,3 ans pour les hommes

242.000 mariages célébrés en 2023

Concernant les mariés de même sexe, l’âge moyen a baissé les premières années de l’ouverture du mariage aux conjoints de même sexe : entre 2013 et 2015, il est passé de 43,0 ans à 40,0 ans pour les femmes, et de 49,8 ans à 44,4 ans pour les hommes. Il a ensuite continué à baisser légèrement pour les femmes jusqu’en 2019, à 38,2 ans, alors qu’il s’est globalement stabilisé autour de 44 ans pour les hommes. En 2022, il est de 38,8 ans pour les femmes et de 44,3 ans pour les hommes, soit des âges qui demeurent plus élevés que pour les couples de sexe différent, révèle encore l'Insee.

Malgré cette envie manifeste de prendre son temps, une bonne nouvelle : les Français se marient à nouveau. Ainsi, après le coup d’arrêt lié aux mesures anti-Covid en 2020, où le nombre de mariages (154.600) était tombé à son niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 242.000 mariages ont été célébrés en 2023, comme en 2022. Ce nombre est relativement élevé compte tenu de la tendance à la baisse des dernières décennies. Pour autant, le déficit de célébrations pendant la crise sanitaire n’est pas totalement compensé, souligne l'Institut de statistiques.

Enfin, en 2022, 210.000 pactes civils de solidarité (Pacs) ont été conclus, tandis que les unions entre personnes de même sexe représentaient 3% des mariages et 5% des Pacs. Parmi les personnes qui se sont mariées en 2022, 82% se mariaient pour la première fois, 17% se remariaient à la suite d’un divorce et 1% à la suite d’un veuvage, selon l'Insee.