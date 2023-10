VIDÉO -"Marre que les gens salissent" : la colère des agents de protection des routes des Côtes-d'Armor

Des détritus en tous genres, découvert lors d'opérations de fauchage ou de patrouille. Et vous êtes nombreux à les remarquer aussi le long des routes. "Ça me dégoûte et quand je vois des bouteilles de Whisky le matin au bord de la route, je me dis ce n'est pas possible", peste un passant.

Michaël Geirnaert, chef d'équipe exploitation, le constate tous les jours, quand par exemple, il suit un véhicule dont la bâche en plastique menace de s'arracher et de se retrouver sur la route. Face à ce fléau, il se sent impuissant. "Je suis en colère parce que c'est chez moi, c'est ma région. On ne peut pas tout ramasser, c'est ça le problème. Ce n'est pas mon cœur de métier. Mon métier, c'est la route, sécuriser, mettre des panneaux", souligne-t-il.