VIDÉO - "On est pris pour des ânes" : le ras-le-bol de Marseillais confrontés au défilé incessant des camions poubelles

En 2015, une lettre de la ministre de l’Écologie de l'époque ordonnait à la préfecture de fermer la décharge ou d'en limiter les activités. Depuis huit ans, pourtant, la préfecture joue les prolongations. À la tête du combat, Nadia Boulainseur, la maire des 15e et 16e arrondissements, réclame un nouvel itinéraire pour les camions : "Aucune commune n'accepterait que, sur un bassin de vie de 12.000 habitants, on subisse de telles nuisances. On demande à ce qu'on travaille sur un tracé alternatif".