VIDÉO - Deux établissements scolaires ferment leurs portes après avoir repéré des punaises de lit

Ce mercredi, il n'y aura ni élèves ni professeurs dans le collège marseillais filmé dans la vidéo en tête de cet article. L'établissement est fermé à cause d'une invasion de punaises de lit, retrouvées dans des salles de classe et dans les cartables des élèves. Une entreprise spécialisée dans les opérations de désinfection interviendra dès demain et durant trois jours. Un autre établissement, cette fois à Villefranche-sur-Saône (Rhône) est touché par une infestation des nuisibles. Il avait déjà été fermé fin septembre.