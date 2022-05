Matelas : tout ou presque est recyclable

Si le point commun entre une bonne nuit de sommeil et un combat de judo n'est pas frappant de prime abord, il y en a pourtant un : le matelas. Il y a six mois, un géant français de la production de tatami s’est lancé dans le recyclage de matelas. La mousse est nettoyée, floconnée, et compressée à haute température. Cette matière première est peu chère. D’ici à la fin de l’année, il compte fabriquer 50 000 tapis de judo, la totalité de sa production, avec cette mousse recyclée. Il la reçoit depuis des centres de tri. Il y en a sept répartis dans tout le territoire. Le plus grand se trouve à Limay, dans les Yvelines.