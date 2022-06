Matignon : "Rendez-vous aux jardins"

Le chant des oiseaux, des arbres, des fleurs par centaines et un silence apaisant... À peine entré dans le jardin, on oublie complètement qu’on est en plein cœur de Paris dans ce lieu d’ordinaire réservé aux Premiers ministres et à leurs collaborateurs. Le jardin de Matignon mesure près de deux hectares, plus grand que celui de l’Élysée. Un jardin à la française, avec quelques arbres qui ont vu défiler beaucoup de Premiers ministres. La pelouse, elle, est impeccable grâce à de petites tondeuses sans fil.