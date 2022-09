Mayenne : une file d'attente interminable pour un nouveau médecin

La semaine dernière, ils étaient plus d’une centaine à vouloir s’inscrire. Dans la commune et ses environs, 3 000 patients n’ont plus de médecin. Certains se sentent bien seuls. Pourtant, la maison médicale de Mayenne est bien dotée. Elle compte désormais quatre médecins et va en accueillir un autre avant la fin de l’année, mais cela ne suffit pas.