Médecin traitant : la galère du premier rendez-vous

Actuellement, plus de 5,4 millions de Français n’ont pas de médecin traitant. Et sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, beaucoup de généralistes n'acceptent plus de nouveaux patients. Une maison de santé s’est ouverte il y a à peine un an avec cinq généralistes. Dans le secteur, il en faudrait plus du double. Ils prennent en charge les urgences mais affichent complet en tant que médecin traitant.