Méga-bassines : quels engagements pour les agriculteurs ?

Cette eau sera prélevée dans la nappe phréatique ou, comme ici, dans le Clain, un des affluents de la Vienne (Charente), avec des obligations. Des contraintes, mais également des contre-parties. En effet, en échange de la création de réserves d'eau, les agriculteurs se sont engagés à utiliser moins de pesticides et à restaurer les cours d'eau et les zones humides affectés par leur projet. Pour cet opposant, c'est loin d'être suffisant. Ces changements divisent aussi les habitants. Notons que le réchauffement climatique fragilise de plus en plus la production de céréales traditionnelle.