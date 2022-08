Méga-feux : les pompiers de Normandie se préparent à l'arrivée d'incendies exceptionnels

Canaux à eau téléguidés, engin dernier cri, drone... face à la multiplication des méga-feux dans le sud de la France, de nombreux départements choisissent de faire évoluer de manière conséquente les équipements de leurs pompiers. À l'image des sapeurs-pompiers de l'Eure, que les journalistes du 20H de TF1 ont suivis.

"Il y a vingt ans, on ne roulait pas du tout avec le même type de véhicule. On n'aurait pas imaginé le faire. On savait qu'il y aurait une évolution, mais peut-être pas aussi importante... surtout avec le changement climatique", explique le caporal-chef Nicolas Cointrel et conducteur d'engin-pompe pour les sapeurs-pompiers de l'Eure.

Il faut dire que pour l'instant, la Normandie n'est pas réputée pour avoir connu d'incendie de très grande ampleur. Pour autant, face à l'évolution du climat et du nombre d'incendies en France, de nombreux sapeurs-pompiers eurois sont aujourd'hui télépilotes de drone. Pour cela, ils ont suivi une formation qui est un véritable atout une fois sur le terrain.

En effet, ces drones peuvent embarquer une caméra thermique, idéale pour repérer d'éventuels points chauds dans la lutte contre les incendies. "Nous sommes de plus en plus appelés à intervenir. On voit l'utilité de ces outils sur le terrain", assure l'adjudant-chef Didier Ragonneau, télépilote, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Au mois de juillet dernier, ces aéronefs sans pilote ont été sollicités à plusieurs reprises, et pour cause, en tout, 1000 hectares ont brûlé. Une surface bien plus petite que celle qui a été ravagée en Gironde (plus de 20.000 hectares), mais qui illustre bien une évolution négative, puisqu'un tel chiffre était "exceptionnel" jusqu'à maintenant.