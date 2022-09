Mégots, crottes de chien... à Menton c'est 135 euros !

Vous êtes prévenus, les policiers ont les yeux et les oreilles qui traînent partout. Ce conducteur en infraction va être verbalisé de 135 euros. Ne vous avisez plus d'accrocher votre vélo au premier poteau venu pour aller vous baigner. Là-bas, c'est interdit. C'est une fermeté pas toujours bien comprise, mais le maire prévient et l'affiche partout en ville.