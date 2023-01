Meilleurs vœux : comment souhaiter la nouvelle année sans tomber dans les banalités ?

Et ne croyez pas qu'à l'heure du SMS, la forme écrite soit tombée en désuétude. Pour Sébastien Talon, professeur de savoir-vivre à la Belle École, établissement parisien spécialisé dans l'"art de vivre à la française", "la voie postale paraîtra plus formelle et valorisée que le SMS", plus familier. La règle est simple : "Plus la personne est importante, plus on privilégiera la dimension postale, et donc écrite, manuscrite. Une carte avec un message préimprimé ne suffit pas", fait-il valoir dans cet article publié sur notre site.

D'ailleurs, si on remonte aux origines de cette tradition ancestrale, la carte de vœux prend son essor au XIXe siècle, au moment de l'apparition du timbre. D'abord en Angleterre, puis en France. Le mot "vœux" lui-même compte quelques années de plus, il faut remonter à l'antiquité, comme l'explique le lexicologue Jean Pruvost : "Ce mot vient de voveo & votum. Votum, voilà l'origine et de 'vote' et de 'vœu'. Dans le fond, quand on appelle de ses vœux une candidate ou un candidat, c'est le mot voter qui vient. On voit bien que 'vœu' et 'vote' sont la même chose", dit-il.