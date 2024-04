Menace terroriste : une rencontre sous haute surveillance

Le match de Ligue des champions ce mercredi soir à Paris fournit une indication face à la menace terroriste. À un peu plus de 100 jours de l'ouverture des Jeux olympiques, le dispositif policier se révèle exceptionnel.

Face aux menaces d’attentats de l’organisation État islamique, la sécurité a été nettement renforcée mercredi aux abords du Parc des Princes où se jouait le match opposant le Paris Saint-Germain et Barcelone. Un total de mille forces de l'ordre a été déployé, soit plus du double qu'en temps normal, parmi lesquels, la BRI, la Brigade d'intervention de la police, 1500 stadiers mobilisés, et des drones chargés de survoler le stade en permanence.

La menace terroriste ne semble pas avoir découragés les quelque 48000 de spectateurs attendus, simplement arrivés plus tôt que d'habitude pour la plupart. Et pour cause : à une heure du début du match, aux abords du stade, la vigilance était maximale : deux palpations et deux fouilles.

La menace terroriste est actuellement à son plus haut niveau en France, et elle concerne toute l'Europe.

Il y a encore deux jours, un homme soupçonné d'appartenir au groupe État islamique et de préparer un attentat a été arrêté par la police à Rome. En France, l'approche de grands événements ces prochaines semaines, comme l'arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai ou encore les jeux cet été, pousse le ministre de l'Intérieur à alerter. Mardi soir, à Londres et à Madrid, deux matchs se sont déroulés. Eux aussi étaient menacés par l’État islamique. La sécurité avait été renforcée et la soirée s'est déroulée dans le calme.