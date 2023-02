Risque d'incendie : pourquoi les sèche-linge sont particulièrement dangereux

Selon les experts auprès des tribunaux, il reste toutefois rare que les sèche-linges s'enflamment, mais lorsqu'ils le font, le processus est très rapide, pour deux raisons précises. "C'est soit d'origine électrique, soit un vêtement imprégné d'hydrocarbures qui a vaporisé à l'intérieur de l'appareil des vapeurs inflammables. Sur un contact électrique, une micro-étincelle, ça peut mettre le feu", explique dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article Serge Delhaye, expert judiciaire en incendie pour le Groupe CSD & Associés.

La présence de peluches multiplie aussi les risques : "Ce sont les poussières accumulées au fur et à mesure d’années qui sont inflammables, la machine peut fortement chauffer et un incendie se déclencher", détaille auprès de La Voix du Nord une entreprise de réparation d’électroménager, Duthilleul.

Pour éviter tout départ de feu, les spécialistes conseillent donc de nettoyer le filtre de l'appareil après chaque utilisation et de dépoussiérer régulièrement le tuyau d'évacuation. Les rallonges et les multiprises sont à éviter. Quant aux vêtements placés à l'intérieur, ils doivent être lavés et ne présenter aucune trace de gras, de restes alimentaires, de produits inflammables (alcool, produit anti-taches, dissolvant...). Attention aussi aux articles en mousse ou en caoutchouc, qui peuvent également provoquer des départs de flammes. Les constructeurs appellent enfin à ne pas arrêter le séchage avant la fin du programme, sauf si le linge est sorti aussitôt et étalé pour que la chaleur se dissipe.