La Réunion : les surfeurs font leur grand retour avec les mesures anti-requins

Des dizaines de surfeurs à l'eau, une image que l'on n'a pas vue depuis plus de dix ans à La Réunion. Et pourtant, le surf est bel et bien redevenu un sport incontournable sur l'île grâce à plusieurs dispositifs qui visent à éloigner les requins. Parmi ces derniers, ce boîtier électrique installé sur les planches de surf.