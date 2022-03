Chute spectaculaire des températures : comment expliquer cette vague de froid ?

L’hiver repointe le bout de son nez, alors que la semaine dernière, c’était l’été. En cause, une perturbation accompagnée d'une vague de froid venue du Nord. En quelques jours, les températures vont chuter, par endroits, de plus de 20 degrés Celsius. "Il faut savoir qu’avec le réchauffement climatique, on a des périodes de douceur de plus en plus précoces, c'est ce qu’on a vécu ces derniers jours. Mais le mois de mars, c’est aussi, normalement, la période des gelées, d’où cette amplitude", explique Evelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1 et LCI, dans la vidéo en tête de cet article