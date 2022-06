Record d'impacts de foudre en juin : quels risques a-t-on d'être frappé ?

Si aucune région n’est épargnée, les relevés d’impacts montrent cependant des disparités géographiques. "En termes de fréquence, le risque est théoriquement plus élevé en Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le Sud-Ouest et le Nord-Est. La Bretagne est plus épargnée par les éclairs, ce qui ne veut pas dire que le risque est nul", nous indique Stéphane Pédeboy, directeur technique chez Météorage, une filiale privée de Météo France spécialisée dans la prévention des risques liés aux orages D'après cet organisme ainsi, "la ville de Nîmes est 30 fois plus foudroyée que celle de Quimper". Depuis le début du mois, selon chiffres de Météorage, ce sont les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté qui ont été les plus foudroyées.