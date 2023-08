VIDÉO - Météo : le grand retour de l'été à Annecy

Ces vacanciers peuvent enfin remettre leurs maillots de bain et profiter des eaux du lac à 21 °C. "Elle est bonne. C'est la première fois que je mets les pieds dans le lac d'Annecy", confie une mère de famille. Fini les températures automnales. À Annecy (Haute-Savoie), le mercure va gagner plus de quinze degrés cette semaine et dépasser les 30 °C.