VIDÉO - Une sécheresse et des restrictions comme en plein été dans les Pyrénées-Orientales

Plus d'un mois sans pluie et des conséquences déjà bien réelles. Partout dans les Pyrénées-Orientales, de nombreux cours d'eau sont à sec en plein hiver. Les communes sont désormais soumises à des restrictions. Il est interdit par exemple d'arroser les pelouses. À Elne, le terrain de rugby devait être rénové. Une mission impossible à présent à cause de la sécheresse. "On ne peut pas le refaire à cause de la sécheresse parce qu'on ne pourra pas l'arroser. Donc ce terrain restera dans cet état, à moins qu'il y ait un évènement climatique avant la fin du mois de mars, qui est la période de recharge des nappes phréatiques", nous explique le maire PCF d'Elne, Nicolas Garcia, dans la vidéo en tête de cet article.

Même problème dans les parcs avec de nouveaux arbres. "On ne pourra plus faire de plantation de ce type et on ne sait même pas s'il va vivre, parce qu'on ne pourra certainement pas l'arroser", poursuit-il.