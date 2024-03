VIDEO - Tonte, chauffage, arrosage par aspersion... les agriculteurs se préparent au risque de gel

Le début de printemps retrouve des températures d'hiver, au moins dans la nuit du 24 au 25 mars. Cette chute du mercure n'arrange pas les producteurs de fruits qui redoublent de précautions. Ces dernières années, beaucoup ont investi pour s'adapter aux dérèglements de plus en plus fréquents.

En Meurthe-et-Moselle, les fleurs ont éclos avec deux semaines d'avance rendant les abricotiers et les pêchers particulièrement vulnérables au gel. Si Julien Marin, agriculteur, n'utilise pas dans ses champs de bougies anti-gel, trop coûteuses, il a recours à autre astuce, plus économique. "C'est tondre. Tout simplement d'avoir l'herbe bien à ras parce que le froid, il va être stocké à l'intérieur de l'herbe. Il va mettre beaucoup plus de temps à se restituer. Donc, quand on a tondu, on considère qu'on a gagné 1 °C, ce qui est beaucoup", résume dans le reportage en tête de cet article, le producteur de fruits diversifiés aux Vergers des Moncels.

Un précieux degré indispensable également pour ses fraises, cultivées sous serre. Pour cause : même sous serre, les températures peuvent chuter. Ici, l'astuce la plus simple pour se protéger du risque de gel reste d' allumer des radiateurs qui soufflent toute la nuit.

Les bourgeons de raisins déjà sortis

Autant de précautions que préfèrent prendre les agriculteurs dans l'Est de la France alors qu'entre 0 et -1 °C sont attendus dans la nuit à Reims, Chaumont et Dijon.

Mais plus au sud, comme à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, où les bourgeons des raisins sont également sortis avec dix jours d'avance, on se prépare aussi au risque de gel. En 2021, près de 70 % de la production de Françoise Roch, productrice de raisin et présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits, a été détruite par le gel. Depuis, elle a investi 100 millions d'euros dans un système d'irrigation à aspersion pour imiter le principe de l'igloo.

Dans le village voisin, Delphine Peries, arboricultrice "Les vergers de Delphine" compte pour sa part sur ses filets pour protéger ses pruniers. Son dernier allié face au gel, ce sont ses tours à vent qui brassent l'air pour empêcher le froid de s'installer.