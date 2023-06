VIDÉO - Bloqués 2h dans le métro, des passagers évacués : retour sur un incident "exceptionnel" à Paris

Cet incident technique a fait suite à une "avarie sur un train" qui a "perturbé l'ensemble du réseau entre Porte d'Orléans et Montparnasse". Il a entraîné l'évacuation de cinq rames, à l'arrêt dans des tunnels, entre deux stations, à l'heure de pointe et en pleine chaleur. Entamée à 19h25, leur évacuation n'était pas totalement achevée vers 21H10, selon une porte-parole de la RATP. "Nous présentons toutes nos excuses et nos plus vifs regrets pour cet évènement et les conséquences qu'il a pu avoir", a-t-elle déclaré.

Sur le réseau social Twitter, des photos et des vidéos montraient ce mercredi soir des passagers souffrant de la chaleur dans des rames bondées, ainsi qu'une file de passagers évacuant le long des voies.