La CGT RATP dépose un préavis de grève pour la journée de vendredi

Trois semaines après le mouvement de grève à la SNCF qui a entraîné d'importantes perturbations au cours des fêtes de fin d'année, c'est au tour des employés de la RATP de faire valoir leurs revendications, notamment sur la réévaluation de leurs salaires.

"En 2022, comme en 2021 et même les années précédentes, l’entreprise a engrangé des millions d’euros de résultats nets. Pour rappel, ils sont bien le fruit de notre travail. Donc, la part de la valeur ajoutée à prendre en compte pour nos salaires statutaires doit être plus importante pour mieux rémunérer notre travail, nos qualifications", écrit le syndicat dans un communiqué. "La Direction s’étant calée sur le bas de la fourchette relative à l’inflation, ainsi que sur celle des prévisibilités pour 2023, elle y a répondu principalement par des primes, dont la plupart sont éphémères ou soumises à des contraintes physiques, physiologiques ou sociales pour les travailleuses et les travailleurs", dénonce la CGT.

La CGT-RATP revendique "une augmentation statutaire mensuelle de 300 euros". Afin d'obtenir gain de cause, elle a donc déposé ce préavis "à l’occasion de la réunion des négociations obligatoires dans l'entreprise (NAO) 2023 et afin que les agents se fassent entendre".