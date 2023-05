VIDÉO - Meurthe-et-Moselle : un camion unique fait disparaître les nids de poule en quelques minutes

Pour les communes, chaque fin d’hiver, c’est le même casse-tête. Une campagne est menée pour boucher les nids de poule les plus dangereux, mais pour une réfection totale de la chaussée, il faut attendre de coordonner tous les travaux. "On a 127 kilomètres de voirie, donc il faut prioriser. Il y a beaucoup de rues en mauvais état et le plus compliqué, c’est de coordonner les travaux avec les concessionnaires ou les gestionnaires de réseaux, c’est-à-dire tout ce qui est électricité, gaz, eau, téléphone, assainissement", explique Brigitte Schneider, adjointe au maire (LR) de Thionville en charge des travaux, villages et associations patriotiques. Sans oublier le coût : 115.000 euros pour 230 mètres de chaussée.