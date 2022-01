L'intégration par le sport, comme pendant ce match. Qui est Français et qui ne l'est pas ? Peu importe. Chaque semaine dans ce gymnase parisien, ils jouent. Les bénévoles de l'association organisent des cours de boxe, de foot, de course à pied et de basket. Tous les ans, 1 300 personnes en bénéficient gratuitement.