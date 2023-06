VIDÉO - Ruée vers l'or en Haute-Vienne : des exploitants espèrent ouvrir des mines en 2035

Grâce aux nouvelles technologies, seules quinze minutes suffisent pour obtenir un résultat. "Plus les couleurs sont chaudes, plus c'est résistant, donc plus ça va être du quartz et l'or est associé clairement au quartz", poursuit-il. De l'or, associé à d'autres minéraux, devenus stratégiques avec la transition énergétique. "On recherche aujourd'hui, ici : le cuivre, le cobalt, le germanium, le lithium, les métaux du groupe platine, les terres rares et le tungstène", explique Thomas Poitrenaud, directeur d'exploitation des mines Arédiennes (CMA).