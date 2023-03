VIDÉO - Retraites : des cheminots envahissent les voies de la gare de Lyon à Paris

Une action coup de poing des cheminots ce jeudi à la mi-journée. Plusieurs centaines de militants syndicalistes, cheminots, personnels de santé, mais aussi élus ont envahi les voies de la gare de Lyon, à Paris, afin de bloquer le trafic, a constaté notre journaliste présent sur place.

"On fait aujourd’hui des blocages partout", a déclaré à LCI Fabien Villedieu, délégué syndical SUD-Rail. "On a un Président qui n’écoute pas les grévistes, qui n’écoute même pas les élus du peuple. Il est en train de nous faire devenir dingues. On va bloquer tout le trafic."