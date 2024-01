VIDÉO - Mobilisation des agriculteurs : toutes ces fois où les tracteurs sont montés à Paris

La menace de bloquer Paris ne date pas d'aujourd'hui. La mobilisation actuelle est un grand classique de la lutte agricole. Retour sur les précédentes fois où les tracteurs sont entrés dans la capitale.

Paris est la cible emblématique. Ma menace de bloquer la capitale est un grand classique de la lutte agricole, comme l'explique Christophe Beaugrand dans "Bonjour ! la Matinale TF1". Déjà en février 2023, près de 500 tracteurs s'étaient rassemblés aux Invalides pour protester contre l'interdiction d'un pesticide néonicotinoïde. En novembre 2019, 1000 tracteurs bloquaient le périphérique pour protester contre l'agri-bashing et les normes. En septembre 2015, 1500 tracteurs envahissaient Paris et notamment la place de la Nation pour dénoncer des revenus trop faibles. En avril 2010, les céréaliers se mobilisaient pour protester contre la chute des cours et les décisions de la PAC.