VIDÉO - Moins polluer et se faire du muscle : et si vous succombiez au vélo de fonction ?

Se garer dans son bureau évite les frais de parking. C'est l'un des avantages du vélo, mais ce n'est pas le seul. Un exemple dans une entreprise du Rhône, où les salariés sont de plus en plus nombreux à se déplacer ainsi. Depuis un an et demi, Sylvie Trévoizan rejoint son travail avec le sourire.

Dans les rues de Villeurbanne, elle a quatre kilomètres à parcourir depuis son domicile. Grâce à son vélo de fonction, elle a abandonné la voiture. "Ça fait un peu d'activité physique et ce n'est pas mauvais. C'est bon pour la santé et ça met en dynamisme pour arriver au travail, donc moi, j'en suis ravie et le trajet devient aussi un bon moment de plaisir", sourit-elle. "L'avantage pour moi, c'est de gagner du temps le matin. Je suis passé d'une demi-heure à neuf minutes. Je mets neuf minutes chrono de la maison au bureau", poursuit un homme.