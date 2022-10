Puis-je écoper d'une amende pour tapage nocturne à cause des pleurs de mon bébé ? Le 20H vous répond

Mon bébé pleure la nuit. Est-ce que je peux écoper d'une amende pour tapage nocturne ?

La réponse est non, même si le droit ne définit pas précisément le tapage nocturne, il faut impérativement qu’il y ait un trouble anormal du voisinage. "Les pleurs d’un bébé n’en sont pas un, pour les juges, ce sont des bruits de la vie courante, nous explique Cécile Nlend, juriste immobilier pour le site de petites annonces PAP.fr. C’est vrai pour les pleurs, les cris et les jeux d’enfants, dont on ne peut pas imputer la faute aux parents. Difficile donc de les sanctionner."

Attention, la réponse n’est pas la même si c’est votre animal de compagnie qui dérange vos voisins. Un chien qui aboie pendant votre absence, un chat qui gratte à la porte "sont considérés comme des troubles anormaux du voisinage, et vous pouvez donc écoper d’une amende si vous ne les faites pas taire", précise Olivier Attias, avocat aux barreaux de Paris et de New York pour le cabinet August Debouzy.