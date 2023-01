VIDÉO - Mon bureau extraordinaire... dans les jardins du château de Chambord

Le château, joyau de la Renaissance, attire plus d'un million de visiteurs par an. Les gendarmes patrouillent tous les jours pour assurer la sécurité du public, du monument et des habitants. Une mission de prévention et quelques poses pour la photo souvenir. Mission moins glamour, mais tout aussi importante, les militaires assurent la sécurité sur les routes de la forêt. Ce matin-là, une opération de panneautage est prévue. 200 bénévoles sont mobilisés. Sur plusieurs lignes, des filets sont tendus pour capturer, sans les blesser, des cerfs et des biches.