Mon employeur peut-il modifier les congés qu'il m'avait accordés ? Le 20H vous répond

Mon employeur a-t-il le droit de me demander de rester joignable "en cas d'urgence" pendant mes vacances ?

Non, et s'il le fait, vous avez le droit d'ignorer ses appels. C'est le droit à la déconnexion qui est inscrit dans le droit du travail. Il y a toutefois deux exceptions : si vous avez des astreintes prévues par votre contrat, dans ce cas, elles doivent être payées et en cas de force majeure. Par exemple, si vous êtes le seul à détenir un mot de passe indispensable à l'activité de l'entreprise...

Certains salariés sont-ils prioritaires pour choisir les dates de leurs vacances et poser leurs congés ?

Oui, les salariés ayant des enfants de moins de 18 ans à charge, notamment pour les vacances scolaires. D'autres critères sont pris en compte : l'ancienneté ou si vous êtes marié/e ou pacsé/e avec un/e autre salarié/e de la même entreprise.

Mon employeur peut-il modifier les congés qu'il m'avait accordés ?

Oui, mais pas au dernier moment. Il doit le faire plus d'un mois après la date de départ prévu. Là aussi, il y a des exceptions, en cas de circonstances exceptionnelles. Comme, par exemple, le fait que tous vos collègues de travail sont tombés malades en même temps. Ce n'est pas de chance, mais votre patron a le droit de vous rappeler.