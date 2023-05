Mon logement est infesté par les punaises de lit, comment en venir à bout ? Le 13H à vos côtés

Autre élément : il est conseillé, en cas d’apparition de punaises de lit dans un logement, de traiter aussi les parties communes.

Et donc ça, c’est à la charge de la copropriété.

Si vous découvrez des punaises de lit chez vous, la clef, c’est d’agir vite. D’abord par vous-même : commencez par laver tout votre linge de lit et vêtement à plus de 60°, mais ce n’est qu’un début. Tout est détaillé sur cette page. Et puis, si ce n’est pas efficace, il faut faire appel à une entreprise spécialisée.

Selon une étude Ipsos de février 2021, le coût moyen pour se débarrasser de punaises de lit est de 1249 euros. Cela comprend le traitement en lui-même, mais aussi les dommages collatéraux (meubles jetés, dégradations...).