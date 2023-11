Mon tatouage a mal vieilli et ne ressemble plus à rien, que faire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question de Nathalie, du Morbihan : elle trouve que le tatouage qu'elle s'est fait faire il y a huit ans a mal vieilli. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Nathalie, habitante de Carnac, dans le Morbihan, trouve que le tatouage qu'elle s'est fait faire il y a huit ans a mal vieilli. Selon elle, "il ne ressemble plus à rien". Que peut-elle faire ?

Une première règle : en France, un contrat écrit est obligatoire entre un professionnel et un particulier quand le montant de la prestation dépasse 1500 euros. Cela veut dire que pour tous les montants inférieurs, un accord oral suffit. Donc la plupart du temps, on se met d’accord avec un tatoueur sans contrat écrit.

Attention, car le tatoueur a tout de même des obligations. La principale, c’est d’accomplir la prestation promise, souvent un dessin vous est fourni en amont, le tatouage doit y être conforme. Et accessoirement, il a une obligation d’information, notamment concernant les risques auxquels vous vous exposez et des précautions à respecter. Dans ce cadre-là, il doit vous parler d’un droit à une éventuelle retouche.

"Il n’y a pas de règles strictes sur ce point", nous précise Karine Grenouille, secrétaire du Syndicat National des Artistes Tatoueurs (SNAT), mais il est habituel de retourner voir le tatoueur après cicatrisation, entre 3 et 6 semaines, afin de voir si des retouches sont nécessaires. Si c’est le cas, cette retouche est évidemment comprise dans la réalisation globale, elle est donc gratuite. Au-delà, cela peut faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

Pour un tatouage qui a huit ans, ce sera très compliqué. Il faudra engager une procédure devant le Tribunal Judiciaire et prouver qu’une faute a été commise par le tatoueur, car celui-ci n’est tenu que par une obligation de moyens et non de résultat. Il doit avoir mis tous les moyens en œuvre pour réaliser la prestation dans les règles de l’art. Il faudra faire appel à un expert, un autre tatoueur qui dira si les règles ont bien été respectées.

Voici quelques conseils pour éviter les mésaventures. Dans la mesure du possible, signez un contrat avant de vous faire tatouer, cela évite quand même pas mal de problèmes. Faites appel à professionnel agréé, je vous rappelle que tout tatoueur doit être déclaré à l’ARS (Agence Régionale de Santé), cette déclaration peut être affichée dans son studio. Une fois le tatouage fait, n’oubliez pas qu’il faut en prendre soin, notamment durant la période de cicatrisation, mais aussi après, en appliquant de la crème solaire quand on expose le tatouage au soleil.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.